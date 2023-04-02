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Joao de Deus'dan Okan Buruk sözleri. Mirza Şeker bildiriyor

Jesus'un yardımcı antrenörü Joao de Deus, derbi öncesi konuştu.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 20:14
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Fenerbahçe'den flaş açıklama

Joao de Deus'dan Okan Buruk sözleri. Mirza Şeker bildiriyor
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MİRZA ŞEKER / Yeniçağ
Fenerbahçe teknik direktörü Jesus cezası nedeniyle saha kenarında olamayacak.

Yardımcı antrenör Joao de Deus açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;
 "Beşiktaş maçını kazanmayı bekliyoruz. Çok zor bir maç olacak, farkındayız. En iyi şekilde karşılık vereceğiz. Daha az hata yapan kaybedecek. Biz çok iyi hazırlandık. Umarım kazanan taraf oluruz."

"Okan Buruk'un sözlerine diyecek bir şeyim yok. Okan Buruk, bizim hakkımızda çok fazla konuşabilir ama biz kendi işimize odaklanmış durumdayız."

"Jorge Jesus hafta boyunca takımı en iyi şekilde açıkladı. Detayları açıkladı. Son toplantıda da her şeyi anlattı. Bence takımımız hazır. Sahaya çıktığımız andan itibaren hırslı başlamak istiyoruz." 

 

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