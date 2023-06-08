West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

UEFA Konferans Ligi’nde şampiyonu belirleyecek maç geldi çattı.

Fiorentina ile West Ham United kozlarını paylaştı.

İtalya ekibi Fiorentina, temsilcimiz Başakşehir’in lider çıktığı gruptaydı.

Bir diğer temsilcimiz Sivasspor’u da son 16 turunda elemişti.

West Ham United ise KAA Gent ve AZ Alkmaar gibi takımları saf dışı bırakarak finale kadar yükseldi.

FIORENTINA AĞIRLIĞINI KOYDU

Karşılaşmanın ilk bölümünde Fiorentina, West Ham karşısında farkını yarattı.

Topa daha fazla sahip olmayı başardılar.

West Ham ise geride bekleyip ani atağa çıkmanın peşindeydi.

GOL İPTAL!

45+2'de Fiorentina golü buldu ancak atılan gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Jovic, ofsayta takılan isimdi.

Maçın ikinci yarısı da ilk yarı gibi başladı. West Ham United, topu rakibi Fiorentina'ya bıraktı. İngiltere ekibi geride beklemeye devam etti.

WEST HAM ÖNE GEÇTİ

Fiorentina'da Biraghi, topa elle müdahale etti ve hakem Cerro'ya kenardan VAR tavsiyesi geldi.

Pozisyonu izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada Topun başına geçen Benrahma topu ağlara gönderdi.

MAÇ KIZIŞTI! FIORENTINA'DAN HIZLI CEVAP

West Ham, gole sadece 5 dakika sevinebildi.

Fiorentina, 67. dakikada Bonaventura ile maça dengeyi getirdi.

Bu gol sonrası mücadele kızıştı.

Hatta bu golün gazıyla ataklarını arttıran Fiorentina, 71. dakikada net bir golü kaçırdı.

İNANILMAZ SON!

Maç tam böyle bitip uzatmalara gidecek derken, West Ham United 90. dakikada golü buldu ve inanılmaz bir son yaşandı.

90. dakikada J. Bowen, Paqueta'nın harika ara pasına hareketlendi.

Kaleci ile bire bir kalan Bowen'ı, Fiorentinalı savunma oyuncuları da durduramadı ve güzel bir son vuruşla topu ağlara yolladı.

Maç sonu oyuncular, taraftarlar ve teknik ekip büyük bir coşku yaşadı.

WEST HAM NAMAĞLUP ŞAMPİYON!

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham, turnuva boyunca sadece 1 beraberlik alarak namağlup şampiyon oldu.

Şüphesiz onlar için harika bir sezon geçti. Premier Lig'i 14. sırada bitirmelerine rağmen...

West Ham United böylece müzesine Konferans Ligi kupasını götürdü.

Fiorentina için kabus gibi bir son oldu.

Roma'dan sonra Konferans Ligi'ni müzesine götürmek istedi ancak 90. dakikada hayalleri yıkıldı.

West Ham United'ı kutluyorum...