İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Inter'in İstanbul biletinin almasının ardından, bu gece gözler bir diğer eşleşme olan Manchester City-Real Madrid maçına çevrildi.

Mücadeleye geçen maç olduğu gibi Manchester City etkili başladı.

İki takımda sahada agresif bir görüntü sergiledi.

Ancak maça daha ağır basan taraf Manchester City'di.

Real Madrid'e nefes aldırmayan City, sağdan, soldan, ortadan nerede boşluk varsa oradan gelmeye çalıştı.

Gerçekten de Madrid zor anlar yaşadı.

Oyunu tek kale maça çeviren İngiliz ekibi, 12. dakikada golcüsü Haaland ile mutlak bir gol kaçırdı.

Grealish'in mükemmel ortasına kafa vuran Haaland, Courtois'e takıldı. Belçikalı, çizgiden yaptığı kurtarışla kalitesini konuşturdu.

MUAZZAM BİR KURTARIŞ

Thibaut Courtois, inanılmaz bir kurtarışa imza attı. De Bruyne'nin ortasında Haaland kafayı vurdu, Courtois çok iyi uzadı ve akıl almaz bir kurtarış yaptı.

M. CITY BU GOLÜ HAKETTİ

Real Madrid'i hiç bu kadar çaresiz görmemiştim.

De Bruyne'nin pasıyla boş kalan Bernardo Silva, güzel bir vuruşla 23'te takımını öne geçirdi ve Etihad'ı sevinçten yıktı.

Madrid baskıya sadece 23 dakika dayanabildi.

KROOS BUNU HEP YAPIYOR

City'nin baskısını yavaş yavaş kırabilen Madrid, Kroos'un harika şutu ile gole çok yaklaştı.

Uzak mesafeden şahane vuruş yapan Kroos'un şutu direkte patladı.

SAHNEDE YİNE AYNI İSİM

City durmak nedir bilmedi...

Sahneye yeniden çıkan Portekizli Bernardo Silva, 37'de skoru 2-0'a getirdi.

Bu golde büyük hata Camavinga'nın..

Bir anlık sağ beki boş bıraktı ve Silva'nın boş kalmasına sebebiyet verdi.

Sonucunda da gol kaçınılmaz oldu.

Real Madrid'in bir an önce bitmesini istediği ilk yarı, City'nin yüzde 72'ye 28'lik topa sahip olma oranıyla tamamlandı.

Gerçekten de oyunu domine ettiler.

İkinci yarıya Madrid golü düşünerek başlasa da, Manchester City buna izin vermedi ve iyi kapandı.

Tüm riskleri almaya başlayan Ancelotti'nin öğrencileri, çok adamla rakip alana gitmeye çalışsa da bu plan işlemedi.

HAALAND İLKAY'IN İNANILMAZ PASINI HARCADI

İlkay'ın şık topuk pasıyla buluşan Haaland, vuruşunu yaptı ancak Courtois'in de müdahale ettiği top üstten dışarı çıktı.

İlkay'ın güzel pası harcanmış oldu.

CITY İSTANBUL YOLUNDA

Manchester City Real Madrid'e karşı farkı 3'e çıkaran golü duran toptan buldu.

De Bruyne'nin kestiği topta Akanji kafayı vurdu ancak top Militao'ya çarpıp ağlara gitti.

TARİHİ FARK: 4 OLDU

Oyuna 89'da giren Julian Alvarez, 90+1'de, yaklaşık 2 dakika sonra skora katkı verdi ve topu ağlara yolladı.

Haaland'ın bu maçta yapamadığını 2 dakika yapmayı başardı.

Böylece skor 4-0 oldu.

FİNALİN ADI: INTER-M. CITY

Manchester City, geçen senenin intikamını Real Madrid'den almış oldu.

4-0 biten maçta, toplam skorda 5-1'lik galibiyetle adını finale yazdırdı.

Böylece İstanbul'daki finalistler Inter ve Manchester City oldu.

10 Haziran'da oynanacak dev finali büyük bir heyecanla bekliyorum...