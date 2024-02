Fenerbahçe'den flaş paylaşım. Yan yana dizildiler dosta düşmana mesaj verdiler

Çaykur Rizespor maçı sonrası taraftar ve camia ile adeta bir bütünleşmeye giren Fenerbahçe sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Kendilerini yalnız bırakmadıkları için taraftarlarına teşekkür eden sarı-lacivertliler şu ifadeleri kullandı.

“FENERBAHÇE FUTBOL TAKIMINDAN BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARINA; YÜRÜDÜĞÜMÜZ YOL ŞAMPİYONLUĞUN YOLU! BU YOLDA BİR EKSİK OLMADAN OMUZ OMUZA DURMAK HEPİMİZİN FORMAYA BORCU”

"Sıradışı zamanlar, sıradışı kahramanlar ister Fenerbahçe, takımıyla taraftarıyla bu zorlu hikayenin kahramanı olacak kimliktedir Yürüdüğümüz yol, şampiyonluğun yoludur Bu yolda zorluklar, engeller ve engebeler elbette olacaktır Her şeyin en zoruyla mücadeleye alışkınız ama biliyoruz yalnız değiliz Desteğinizi gördük, mesajınızı aldık 90 dakika yanımızda olacak taraftarımızla kenetleneceğiz Her zaman ve her koşulda bu kutsal forma ve bu arma için mücadele edeceğiz”