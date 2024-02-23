Fenerbahçe Şeytan Kupası'nı aldı. Futbolcular kaldıramadı. Nedenini Süleyman Rodop açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Şeytan Kupası'nı aldı. Futbolcular kaldıramadı. Nedenini Süleyman Rodop açıkladı
Yorumcu Süleyman Rodop Fenerbahçe başkanı Ali Koç'a yüklendi.

Futbol yorumcusu Süleyman Rodop 343 Digital Youtube kanalına konuk oldu.

Burada Ali Koç adaylığı ve başkanlığı sonrası 3 Temmuz hakkındaki konuşmalarının dinletilmesi üzerine sinirlenen Rodop Ali Koç’a tepki gösterdi.

İşte Süleyman Rodop’un sözleri:

“Aziz Yıldırım diyor ki 3 Temmuz’da başımıza neler geldi başarısız olduk diyor. Ali Koç’ta diyor ki bunları 3 Temmuz’a bağlayamayız. Çünkü o zaman tuzu kuru. Çünkü Aziz Yıldırım’ın yerine başkan olacak. Şimdi başkan oldu almış 1 tane Türkiye Kupası şampiyonluğu hiç şampiyonluk yok zaten. Bir de Şeytan Kupası şampiyonluğu var. Kırmızı kulaklı bir adam çıktı kupa vedi millet gülmekten kupayı alamadı yere düşürüyorlardı kupayı. 2 tane kupa almış ha bir de Cumhuriyet Kupası aldı. İki takım katıldı Sivas birinci bunlar ikinci oldu”

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