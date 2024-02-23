Fenerbahçe Şeytan Kupası'nı aldı. Futbolcular kaldıramadı. Nedenini Süleyman Rodop açıkladı

Futbol yorumcusu Süleyman Rodop 343 Digital Youtube kanalına konuk oldu.

Burada Ali Koç adaylığı ve başkanlığı sonrası 3 Temmuz hakkındaki konuşmalarının dinletilmesi üzerine sinirlenen Rodop Ali Koç’a tepki gösterdi.

İşte Süleyman Rodop’un sözleri:

“Aziz Yıldırım diyor ki 3 Temmuz’da başımıza neler geldi başarısız olduk diyor. Ali Koç’ta diyor ki bunları 3 Temmuz’a bağlayamayız. Çünkü o zaman tuzu kuru. Çünkü Aziz Yıldırım’ın yerine başkan olacak. Şimdi başkan oldu almış 1 tane Türkiye Kupası şampiyonluğu hiç şampiyonluk yok zaten. Bir de Şeytan Kupası şampiyonluğu var. Kırmızı kulaklı bir adam çıktı kupa vedi millet gülmekten kupayı alamadı yere düşürüyorlardı kupayı. 2 tane kupa almış ha bir de Cumhuriyet Kupası aldı. İki takım katıldı Sivas birinci bunlar ikinci oldu”