Fenerbahçe'den gece yarısı bildirisi. Rize maçı sonrası flaş açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den gece yarısı bildirisi. Rize maçı sonrası flaş açıklama

Fenerbahçe Kulübü'nden 5-0 kazanılan Rize maçının ardından çok sert hakem ve VAR açıklaması yapıldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rize ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe 5-0'lık skorla kazandı. Sarı-Lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısında Oosterwolde ve Fred'in pozisyonlarında penaltı bekledi, ancak hakem Turgun Doman devam kararı verdi.

Karşılaşma sonunda Fenerbahçe Kulübü'nden sert bir açıklama geldi. Hakem yönetimine tepki gösterilirken, "Takımımızın farklı galibiyetine rağmen maçın ilk yarısında gerek ‘mantığı anlaşılmayan’ sarı kartlar gerekse verilmeyen iki penaltı hakem ve VAR’ın yönetim ve yaklaşımına dair endişe duymamıza sebebiyet vermiştir" ifadeleri dikkat çekti.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nden "DİKKAT ÇEKİYORUZ" başlığıyla yapılan açıklamanın tam metni:

"DİKKAT ÇEKİYORUZ

Futbol Takımımızın, Trendyol Süper Ligin 3. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynadığı maça dair bu açıklamayı yapıyoruz.

Öncelikle kafilemizi nazik ev sahipliğinde ağırlayan Rizespor yönetimine teşekkür ediyoruz.

Ayrıca tüm süreçleri hiçbir aksama olmaksızın yöneten Rize Emniyetine teşekkür ediyoruz.

Deplasman tribününde Takımımızı durmaksızın destekleyen büyük taraftarımız iyi ki varsınız!

Bu uzun ve zorlu maraton sizin desteğiniz olmadan olmaz.

İlgili açıklama odağında vurgulamak istediğimiz şudur ki;

Takımımızın farklı galibiyetine rağmen maçın ilk yarısında gerek ‘mantığı anlaşılmayan’ sarı kartlar gerekse verilmeyen iki penaltı hakem ve VAR’ın yönetim ve yaklaşımına dair endişe duymamıza sebebiyet vermiştir.

Bu yaklaşımın devam etmemesi tek talep ve beklentimizdir.
Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm ilgilileri, hakem yönetimlerindeki soru işaretlerini gidermek adına zaman kaybetmeksizin gereken adımları atmaya davet ediyoruz."

İlgili Haberler
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Mourinho: Bunun altından kalkamazsınız
Antalya'da neler oldu neler. Alex'in maçı nasıl çevirdiğini açıkladı
Alex de Souza 90+4'te havaya uçtu
Alex de Souza 90+4'te havaya uçtu
Öne Çıkanlar
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Son Haberler
Sabri dedeyi ölüm horon teperken yakaladı Yerel Haberler
Sabri dedeyi ölüm horon teperken yakaladı
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı Ekonomi
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da Spor
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Mourinho: Bunun altından kalkamazsınız Spor
Mourinho: Bunun altından kalkamazsınız
Antalya'da neler oldu neler. Alex'in maçı nasıl çevirdiğini açıkladı Spor
Antalya'da neler oldu neler. Alex'in maçı nasıl çevirdiğini açıkladı
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi Ekonomi
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi