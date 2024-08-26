Fenerbahçe'den gece yarısı bildirisi. Rize maçı sonrası flaş açıklama

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rize ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe 5-0'lık skorla kazandı. Sarı-Lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısında Oosterwolde ve Fred'in pozisyonlarında penaltı bekledi, ancak hakem Turgun Doman devam kararı verdi.

Karşılaşma sonunda Fenerbahçe Kulübü'nden sert bir açıklama geldi. Hakem yönetimine tepki gösterilirken, "Takımımızın farklı galibiyetine rağmen maçın ilk yarısında gerek ‘mantığı anlaşılmayan’ sarı kartlar gerekse verilmeyen iki penaltı hakem ve VAR’ın yönetim ve yaklaşımına dair endişe duymamıza sebebiyet vermiştir" ifadeleri dikkat çekti.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nden "DİKKAT ÇEKİYORUZ" başlığıyla yapılan açıklamanın tam metni:

"DİKKAT ÇEKİYORUZ

Futbol Takımımızın, Trendyol Süper Ligin 3. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynadığı maça dair bu açıklamayı yapıyoruz.

Öncelikle kafilemizi nazik ev sahipliğinde ağırlayan Rizespor yönetimine teşekkür ediyoruz.

Ayrıca tüm süreçleri hiçbir aksama olmaksızın yöneten Rize Emniyetine teşekkür ediyoruz.

Deplasman tribününde Takımımızı durmaksızın destekleyen büyük taraftarımız iyi ki varsınız!

Bu uzun ve zorlu maraton sizin desteğiniz olmadan olmaz.

İlgili açıklama odağında vurgulamak istediğimiz şudur ki;

Takımımızın farklı galibiyetine rağmen maçın ilk yarısında gerek ‘mantığı anlaşılmayan’ sarı kartlar gerekse verilmeyen iki penaltı hakem ve VAR’ın yönetim ve yaklaşımına dair endişe duymamıza sebebiyet vermiştir.

Bu yaklaşımın devam etmemesi tek talep ve beklentimizdir.

Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm ilgilileri, hakem yönetimlerindeki soru işaretlerini gidermek adına zaman kaybetmeksizin gereken adımları atmaya davet ediyoruz."