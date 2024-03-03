Fenerbahçe'den muhteşem seri. İstatistikleri alt üst ettiler

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Fenerbahçe'den muhteşem seri. İstatistikleri alt üst ettiler
Hatayspor karşısında 2-0 kazanan Fenerbahçe'nin deplasmandaki yenilmezlik serisi 13 maça çıktı.

Bu sezon deplasmanda çıktığı 13 maçı da kaybetmeyen Kanarya, Hatayspor galibiyetiyle seriye yeni bir halka daha ekledi.

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 13 maça çıktı.

Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor’u mağlup eden sarı lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 37 puan topladı.

Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 30 kez havalandırdı. Kanarya, dış sahada oynadığı 9 lig maçında ise kalesini gole kapattı.

2-0'lık Hatayspor galibiyetiyle birlikte dış sahadaki zaferlerini 13'e çıkaran ve attığı golü de 32 yapan Fenerbahçe, toplamda 40 puan toplayıp kalesini de 10 deplasman mücadelesinde gole kapatmış oldu.

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