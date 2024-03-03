Aziz Yıldırım gibi başkan seçildi

Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğündeki Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda yapılan genel kurul toplantısında Osman Sungur, Murat Şamil Şen ve Serkan Aydın başkanlık için yarıştı.

Oyların sayımı sonucunda Osman Sungur, 179 oy alarak kırmızı-siyahlı kulübün yeni başkanı oldu. Serkan Aydın 178 oyda kalırken, Murat Şamil Şen ise 99 oy aldı.

Bir oy farkla sonuçlanan seçimde oylar tekrar sayılsa da sonuç değişmedi.

AZİZ YILDIRIM DA 1 OYLA SEÇİLMİŞTİ

Azizi Yıldırım 15 Şubat 1998'de gerçekleştirilen olağan genel kurulda diğer aday Vefa Küçük'ü sadece 1 oy farkla geçerek, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na ilk kez seçilmişti.

SUNGUR'UN LİSTESİ:

Osman Sungur'un başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Metin Özarslan, Atilla Yıldırım, Erhan Kızılmeşe, Taner Ünlü, Sinan Aydın, Mehmet Hakan Onkur, Rıfat Songür, Hıfzı Kuruşa, Ateş Şendil, Murat Karahan, Savaş Çolakoğlu, Berk Ulusal, Harun Erol, İsmail Geliç, Kenan Memiş, Ahmet Gültekin Bakkaloğlu, Canpolat Aras, Hakan Çınar, Özgür Durşen, Adem Becerikli, Coşkun Balkan, Tolga Turgut, Mehmet Selvi, Erdem Göktürk.

Divan başkanlığını Suphi Yalçınkaya'nın üstlendiği genel kurulda, yönetim ve denetim kurulları oy çokluğuyla ibra edildi. Genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları tartışılırken gerginlikler çıktı.

Sungur: "Gençlerbirliği benim tek sevdam"

Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Osman Sungur, genel kurulda yaptığı konuşmada, "Gençlerbirliği sevgisiyle yanıp tutuşuyorum. Tek takımım, tek sevdam Gençlerbirliği." ifadelerini kullandı.

Bilişim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren bir şirketler grubunun kurucusu ve yöneticisi olduğunu söyleyen Sungur, delegelere yönetim kurulu üyelerini tanıttı.

Gençlerbirliği'nde yöneticiliğe Talip Çankırı döneminde başladığını anlatan Sungur, şöyle devam etti:

"Yönetici olduğum zamanlarda da olmadığım zamanlarda da kulübün yanında oldum. Yönetimde olmasam da kulübe her türlü katkıyı sağlamaya çalıştım. Oluşturduğumuz yönetim kurulu hiçbir grubun devamı değildir. Bize destek olan bürokrat, iş insanı arkadaşlarımızdan oluşuyor. Futbol takımımızın Süper Lig'e yükselmesi için play-off finali oynamak amacıyla elimizden geleni yapacağız. Gençlerbirliği'mizi hak ettiği yere getirme sevdamızdan vazgeçmediğimizi sizlere duyurmak isterim. Her şey Gençlerbirliği'miz için."

Bir oy farkla seçimi kazandıktan sonra teşekkür konuşması yapan Sungur, "Seçim böyledir, bir oy da bir oydur. Gençlerbirliği başkanlık makamı çok onurlu bir makamdır. Her Gençlerbirlikli bu makamda bulunmayı ister. Çocukluğumdan beri tribünden desteklediğim bu takıma başkan olmayı bana nasip ettiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.