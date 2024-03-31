Türk yıldız Can Uzun Almanya'yı salladı. Attığı gol Messi'yi hatırlattı

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Türk yıldız Can Uzun Almanya'yı salladı. Attığı gol Messi'yi hatırlattı
Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Can Uzun performansıyla göz kamaştırıyor.

Nürnberg, Almanya Bundesliga 2. Ligi’nin 27. haftasında Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi.

Olympiastadion Berlin Stadyumu’nda oynanan maçta, Nürnberg’de forma giyen milli futbolcu Can Uzun, 14. dakikada sahneye çıktı ve takımını öne geçiren golü ceza sahası dışından kaydetti.

İkinci yarının başında yine sahneye çıkan Can Uzun, kalecinin solundan fileleri sarsmayı başardı.

Mücadele 3-3’lük beraberlik ile sona ererken, Nürnberg’de forma giyen milli futbolcu Can Uzun, 14 ve 46. dakikalarda attığı iki golle yıldızlaştı.

Nürnberg’in diğer golünü ise 33. dakikada Lkas Schleimer kaydetti.

Ev sahibi Hertha Berlin’in gollerini ise 44. dakikada Marten Winkler, 54. dakikada Haris Tabakovic ve 56. dakikada penaltıdan yine Haris Tabakovic kaydetti.

Genç yıldız Can Uzun, bu sezon Alman temsilcisi ile 26 maça çıktı ve 18 gol ve 3 asist performansı sergiledi.

Can Uzun, Almanya ile Türkiye arasındaki Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullandığını şu sözlerle açıklamıştı: “Kalbimin sesini dinledim”

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