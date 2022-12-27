53 yıl sonra bir ilki başardı. Fenerbahçe istatistikleri alt üst etti

Fenerbahçe, Hataspor'u 4-0 yenerken rekorlarına yenilerini ekledi.

Sarı lacivertli takım bu sezon Jorge Jesus yönetiminde 15. haftada 40 gole ulaştı.

Fenerbahçe bundan önce 15. haftalarda en fazla golü 1959-60 sezonunda atlış, rakip fileleri 43 kez havalandırmıştı. Bu 53 yıl sonra ulaşılan en fazla gol sayısı oldu.

Ayrıca sarı lacivertli takım Hatayspor kalesine 90 dakikada 15 isabetli şut attı. Böylece bu sezon bir lig maçında en çok isabetli şut atan takım olmayı da başardı.