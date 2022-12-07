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Fenerbahçe 3'te 3 yaptı

Fenerbahçe-Alanyaspor maçında Serdar Dursun şov yaptı

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 21:46
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Dünya Kupası arasında Fenerbahçe 3. hazırlık maçını da kazandı

Fenerbahçe 3'te 3 yaptı
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2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında Corendon Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.

28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası içinde sol taraftan sıfıra inen Mert Hakan'ın arka direğe ortasında topun gelişine İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, top üst direğe çarparak ağlara gitti: 0-1.

35. dakikada ceza sahası içinde topu kontrol eden Serdar Dursun, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 36. dakikada topun başına geçen Serdar'ın vuruşunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

41. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan İrfan Can Kahveci'nin ortasında savunmada Fer'in müdahale ettiği top ceza sahası sağ çaprazında Serdar Dursun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, top filelere gitti: 0-2.

47. dakikada sarı-lacivertli ekip, üçüncü golünü buldu. Savunmada kaptırılan topta ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı kontrol eden Serdar Dursun'ın aşırtma pasında Lincoln Henrique'nin şutunda top, kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-3.

51. dakikada sağdan İsmail Yüksek'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, top filelere gitti: 0-4.

78. dakikada Corendon Alanyaspor golü buldu. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan frikikte topun başına geçen Efkan Bekiroğlu'nun şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4.

90+1. dakikada Corendon Alanyaspor, ikinci golünü kaydetti. Efkan Bekiroğlu'nun savunma arkası pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Candeias'ın şutunda, top ağlara gitti: 2-4.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Burak Şeker, Kerem İlitangil, Mazlum Doğan Bodur

Corendon Alanyaspor: Runarsson (Dk. 46 Yusuf Karagöz), Pereira (Dk. 46 Eduardo), Fatih Aksoy (Dk. 62 Çağan Kayra Erciyas), Fer (Dk. 46 Rassoul), Umut Güneş (Dk. 46 Doumbia), Yusuf Özdemir (Dk. 62 Ahmet Gülay), Efecan Karaca (Dk. 62 Balkovec), Furkan Bayır (Dk. 87 Ümit Akdağ), Lusamba (Dk. 46 Candeias), Cavaleiro (Dk. 46 Oğuz Aydın), Hassan (Dk. 46 Efkan Bekiroğlu)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat (Dk. 62 Osman Ertuğrul Çetin), Osayi-Samuel (Dk. 87 Yusuf Kocatürk), Gustavo Henrique (Dk. 70 Yiğit Efe Demir), Szalai (Dk. 62 Lemos), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 62 Zajc), Arao (Dk. 46 Serdar Aziz), İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Lincoln Henrique), Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 İsmail Yüksek), Rossi (Dk. 62 Bruma), King (Dk. 46 Crespo), Serdar Dursun (Dk. 70 İsak Vural)

Goller: Dk. 28 İrfan Can Kahveci, Dk. 41 ve 51 Serdar Dursun, Dk. 47 Lincoln Henrique (Fenerbahçe), Dk. 78 Efkan Bekiroğlu, Dk. 90+1 Candeias (Corendon Alanyaspor)

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