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Fenerbahçe antrenmanında 5 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 16:42
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Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe antrenmanında 5 eksik
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Fenerbahçe, 2 Nisan pazar günü oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İlk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Enner Valencia ile Emre Mor'un salonda fizik yüklemeye yönelik idman yaptığı ve sonrasında saha çalışmalarına geçeceği öğrenildi.

Sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Lincoln Henrique ise antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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