Brezilya'da Jorge Jesus sesleri

Brezilya'nın 2022 dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'a elenmesinin yankıları devam ediyor.

Brezilya'nın Hırvatistan'a yenilip kupaya havlu attığı mücadele sonrası teknik direktör Tite istifa etti. 61 yaşındaki teknik adam, Hırvatistan maçı sonrası görevinden ayrıldığını duyurdu.

Tite, "1.5 yıl önce söylediğim gibi görevimi bırakıyorum. Ben sözünü ikiletecek biri değilim. Bunu dram haline getirmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

Brezilya'da takımın başına kimin geçeceği merak konusu olurken Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus da adı geçenler arasında yer alıyor. Brezilya'da bazı sosyal medya kullanıcıları, takımın elenmesinin ardından adeta Jesus'un gelmesi için kampanya başlattı.

Brezilya’nın en önemli haber kanallarından Globo Esporte’ye göre Brezilya milli takımı teknik direktörlüğü için gündemde 10 isim var ve Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus da bunların arasında. Habere göre ilk 2 aday Guardiola ve Sampaoli olarak gösterilirken Jesus bu iki isimle beraber en kuvvetli adaylar arasında yer aldı.



