Brezilya'da Jorge Jesus çılgınlığı: Ülke ayağa kalktı

Tepkilerin ardından Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, "1,5 yıl önce Dünya Kupası'ndan sonra ayrılacağımı söylemiştim. Brezilya Milli Takımı'ndaki görevim sona erdi. Benim yerime geçecek harika teknik direktörler var" diyerek istifasını açıkladı.

Ancak bu da taraftarların tepkilerini dindirmeye yetmedi.

Brezilya Futbol Federasyonu'nu eleştiren taraflarlar, sosyal medyada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la ilgili binlerce mesaj paylaştılar.

Brezilyalılar en kısa sürede Jorge Jesus'un milli takımın başına getirilmesi gerektiğini önü sürüyorlar.