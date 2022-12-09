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Brezilya'da Jorge Jesus çılgınlığı: Ülke ayağa kalktı

Brezilya'nın Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'a penaltılarla elenmesi ülkede büyük tepki geçti.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 23:05
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Ülke ayağa kalktı. Brezilya'da Jorge Jesus çılgınlığı

Brezilya'da Jorge Jesus çılgınlığı: Ülke ayağa kalktı
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Tepkilerin ardından Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, "1,5 yıl önce Dünya Kupası'ndan sonra ayrılacağımı söylemiştim. Brezilya Milli Takımı'ndaki görevim sona erdi. Benim yerime geçecek harika teknik direktörler var" diyerek istifasını açıkladı.

Ancak bu da taraftarların tepkilerini dindirmeye yetmedi.

Brezilya Futbol Federasyonu'nu eleştiren taraflarlar, sosyal medyada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la ilgili binlerce mesaj paylaştılar.

Brezilyalılar en kısa sürede Jorge Jesus'un milli takımın başına getirilmesi gerektiğini önü sürüyorlar.

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