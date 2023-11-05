Fenerbahçeli üyeler Süper Kupa için ayaklandı. Oy birliğiyle karar açıklandı

Fenerbahçe'nin kasım ayı yüksek divan kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Gündem maddelerinin konuşulması devam ederken üyelerden flaş bir talep geldi.

TÜM ÜYELER EL KALDIRDI

Divan Başkanlığı'na; "Süper Kupa Finali'nin, Atatürk Olimpiyat Stadı veya Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanmasının kabulünü yüksek divan kurulumuzun oyuna sunulmasını, alınacak olumlu kararın yönetim kuruluna bildirilmesini arz ve talep ederiz" şeklinde önerge verildi. Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar önergeyi üyelerin oyuna sundu. Salonda bulunan tüm üyelerin el kaldırmasıyla önerge oy birliği ile kabul edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçının 29 Aralık'ta, saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacağını açıklamıştı.