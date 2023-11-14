CHP'den Süper Kupa finali Türkiye'de oynansın talebi: Ne yazık ki TFF konunun hassasiyetinin farkına varamamış!

CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanmasını istedi.

KAYNAK: AA
CHP'den Süper Kupa finali Türkiye'de oynansın talebi: Ne yazık ki TFF konunun hassasiyetinin farkına varamamış!

CHP'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin 100. kuruluş yıl dönümüne denk gelen Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanmasına yönelik Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ısrarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şerefhan, "Yerli ve milli olarak bildiğimiz TFF'nin bu yanlıştan ivedilikle dönmesi gerektiğini bir kez daha anımsatırız." ifadesini kullandı.

Şerefhan, 2023'ün lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek maçın, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında oynanabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"2023 Türkiye için Türk insanı için çok özel bir yıl. Çünkü Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı. Bir ülkenin kuruluşunun 100'üncü senesi. Ne yazık ki TFF, bu konunun hassasiyetinin idrakına varamamış olsa gerek ki, 3-5 milyon dolar için üstelik yoğun bir maç programının olduğu aralık sonunda Galatasaray ile Fenerbahçe'yi Suudi Arabistan'a yolluyor. Öncelikle böylesine anlamlı bir yılın Süper Kupa finali para karşılığı başka bir ülkeye pazarlanamaz. Ayrıca, o yoğun maç haftalarında Noel ve yılbaşı arasında çoğu yabancı oyuncuların olduğu takımları niçin Suudi Arabistan'a gönderiyorsunuz?"

TFF'nin, bazı turnuvaların Suudi Arabistan'da oynanmasını gündeme getirmesini de yanlışı yanlışla sürdürmek olarak nitelendiren Şerefhan, "TFF bu işlerle uğraşacağına Türkiye'deki altyapıyı organize etsin de altyapıdan gelen evlatların önü açılsın. Üstelik Galatasaray Kulübü'nün Divan Kurulu'nun Suudi Arabistan finaline ilişkin resmi bir açıklaması var. Fenerbahçe de aynı noktada. Gönüllü değiller. TFF, yeri geldiğinde 'kulüplerin federasyonuyuz' diyorsa iki kulübün görüşlerini dikkate alsın." değerlendirmesinde bulundu.

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