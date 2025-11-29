UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macaristan ekibi Ferençvaroş ile karşı karşıya gelmiş ve teknik direktör Domenico Tedesco, sürpriz bir kararla ilk 11'de 21 yaşındaki stoper Yiğit Efe Demir'i ilk 11'de sahaya sürmüştü. Başarılı performansıyla göz dolduran genç oyuncuya eski kulübü talip oldu.

FATİH KARAGÜMRÜK'TEN YİĞİT EFE DEMİR'E KANCA

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Hürriyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Hurma, geçen sezon formalarını giyen Yiğit Efe Demir için ocak ayında teklif yapacaklarını açıkladı.

İşte Süleyman Hurma'nın o sözleri:

"Yiğit Efe olağanüstü temiz, düzgün, dürüst ve karakterli bir genç. Bu yanları benim açımdan en kıymetli özellikleri. Fiziği ve hızı iyi, zeki. Alışılagelmiş bir oyuncu değik. Oyununu sürekli geliştiren, öğrenmeye açık bir genç. Pozisyon bilgisini geliştirdikçe çok üst düzey bir oyuncu olacak ve Avrupa'nın büyük kulüplerine gidecektir. Geçtiğimiz yıl çıkış yapan Yusuf Akçiçek'ten daha iyi seviyeye ulaşacağına inanıyorum.

Ferencvaros maçında yan yana oynadığı Milan Skriniar'dan bile fizik olarak da hız olarak da fazlası var eksiği yok. Ancak bu tip genç oyuncuların sürekli oynaması gerekiyor. Oynadıkça gelişecektir. Öyle 6 ayda bir maç oynatırsanız olmaz. Zaten maçta sakatlık yaşaması da sürekli oynamadığından oldu. Bu yüzden ben sezon başında 1 yıl daha bizde kalmasını istedim. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ocak ayında tekrar isteyeceğiz."