Fenerbahçe'nin 15 milyon Euroluk büyük pişmanlığı

Fenerbahçe'de 15 milyon Euro'luk rekor bonservis bedeliyle Marsilya'dan transfer edilen Milli futbolcu, sakatlığı nedeniyle süre alamıyordu.

Transfer olduğu günden bu yana taraftarların da performansını merak ettiği isimlerin başında gelen milli futbolcunun gösterdiği performans şimdiye kadar güven vermedi.

76 DAKİKA OYUNDA KALDI

İsmali Kartal, Ludogorets karşısında Cengiz'i 76. dakikada sahaya sürdü. Ancak 26 yaşındaki hücum oyuncusu, oyunda kaldığı kısa sürede hiçbir varlık sergileyemedi.

Sadece 9 kez topla buluşan Cengiz, 6 pas denemesinin 4'ünde isabet sağladı, 3 ikili mücadelenin 2'sini kaybetti ve hiçbir hücum aksiyonunda bulunamadı. Kaynak: Fanatik