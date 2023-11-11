Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı. İsmail Kartal Fred için kararını verdi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Sarı lacivertli takımda sakatlıkları süren Djiku, Fred, Becao, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ve Joshua King'in yanı sıra kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Muhammed İmre, Ahmet Necat Aydın, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi.