Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı. İsmail Kartal Fred için kararını verdi

Milli ara öncesi Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'nin maç kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı. İsmail Kartal Fred için kararını verdi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı lacivertli takımda sakatlıkları süren Djiku, Fred, Becao, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ve Joshua King'in yanı sıra kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Muhammed İmre, Ahmet Necat Aydın, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi.

İlgili Haberler
Fenerbahçe evinde 3-1 galip geldi
Fenerbahçe evinde 3-1 galip geldi
Galatasaray Fenerbahçe derbisine hazır
Galatasaray Fenerbahçe derbisine hazır
Fenerbahçe'ye Ronaldo piyangosu. Yedek kalmasını bekliyorlar
Fenerbahçe'nin 15 milyon Euroluk büyük pişmanlığı
Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Son Haberler
Emre Ulaş’tan ‘taraf değil hakem’ karikatürü Karikatür
Emre Ulaş’tan ‘taraf değil hakem’ karikatürü
Girona İspanya'yı fethediyor. Bu maçı da kazandılar Spor
Girona İspanya'yı fethediyor. Bu maçı da kazandılar
Sultangazi’de fırtına çatıyı yerinden söktü! Çamaşır İpinde asılı kaldı… Gündem
Sultangazi’de fırtına çatıyı yerinden söktü! Çamaşır İpinde asılı kaldı…
Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu Spor
Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu
Atatürk Olimpiyat'ta asıl fırtına Karagümrük. Volkan Aliakar yazdı Spor
Atatürk Olimpiyat'ta asıl fırtına Karagümrük. Volkan Aliakar yazdı
Kore Gazisi Tosun, son yolculuğuna uğurlandı Yaşam
Kore Gazisi Tosun, son yolculuğuna uğurlandı
Taksim'de önce hava karardı sonra sağanak yağış başladı Yaşam
Taksim'de önce hava karardı sonra sağanak yağış başladı