﻿Aziz Yıldırım'dan Kocaelispor'a büyük jest

TFF 2. Lig'de mücadele eden Kocaelispor'da yıllar sonra Aziz Yıldırım detayı ortaya çıktı.

Mustafa Çevik'in haberine göre Fenerbahçe'nin eski başkanı, Körfez'den alacaklarında fedakarlık yaptı.

15 YIL ÖNCEKİ BORÇ KATLANDI

Kocaelispor, 15 sene önce kulüp kapanma noktasına geldiğinde dönemin Kocaelispor Başkanı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın kendi kişisel şirketinden sezon sonu ödeme karşılığı 1.5 milyon dolar borç aldı. 15 yıl boyunca ödenemeyen 1.5 milyon dolar, faiziyle 3.8 milyon dolar oldu.

YILDIRIM ANA PARAYI İSTEDİ

Durumdan haberdar olan Aziz Yıldırım, ana paranın taksitlerle ödenmesini istedi. Kocaelispor'un şu anda Aziz Yıldırım'a kalan borcunun ise 300 bin dolar olduğu belirtildi.