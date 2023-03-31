Aziz Yıldırım'dan Spor Bakanlığı açıklaması

Millet İttifakı tarafından Spor Bakanlığı için ismi geçen Yıldırım ODA TV'ye açıklamada bulundu.

Millet İttifakı'nın 'Spor Bakanı' teklifi ilettiği iddialarına yalanlayan Aziz Yıldırım, "Bıraksınlar bu işleri. Kimse benim adımı kullanmasın. Beni kimse bu siyasi ve politik tartışmalar içine çekmesin" açıklamasını yaptı.

İşte Yıldırım'ın açıklamaları:

Aziz Yıldırım'ın hayatı boyunca siyasetle ilişkisi olmamıştır.

Aziz Yıldırım hiçbir zaman siyaset düşünmemektedir.

Bıraksınlar bu işleri. Kimse benim adımı kullanmasın. Beni kimse bu siyasi ve politik tartışmalar içine çekmesin.

Yok spor bakanlığıymış, yok bilmem ne bakanlığıymış gibi konulara benim adımı kimse bulaştırmasın.

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı adına Aziz Yıldırım'la görüşen bazı siyasilerin deneyimli spor adamına teklifte bulunduğu iddia edilmişti.

Aziz Yıldırım'a "Milletvekili adayı olma. Siyaset üstü kişiliğini koru. Ancak Millet İttifakının ortak kararı her konuda konusunun uzmanlarını göreve getirmek. Bu plan çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Spor konusunda da ortaklar arasında sizden daha iyi bir isim olduğu düşünülmüyor. Eğer kabul ederseniz resmi teklif getirilecek" ifadeleri kullanıldığı açıklanmıştı.