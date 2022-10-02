Fenerbahçe'de derbi öncesi kutlama. Michy Batshuayi'nin doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi’nin doğum günü, Can Bartu Tesisleri'nde teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Öğle yemeğinde organize edilen kutlamada yeni yaşına giren, Michy Batshuayi’nin doğum günü pastası kesildi. Tebrikleri kabul eden oyuncu, bu jestten dolayı teknik ekibe ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.