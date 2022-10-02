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Fenerbahçe'de derbi öncesi kutlama. Michy Batshuayi'nin doğum günü kutlandı

Fenerbahçe, akşam oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Belçikalı golcüsü Michy Bathuayi'nin doğum gününü kutladı.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 15:26
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Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi'nin doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'de derbi öncesi kutlama. Michy Batshuayi'nin doğum günü kutlandı
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Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi’nin doğum günü, Can Bartu Tesisleri'nde teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Öğle yemeğinde organize edilen kutlamada yeni yaşına giren, Michy Batshuayi’nin doğum günü pastası kesildi. Tebrikleri kabul eden oyuncu, bu jestten dolayı teknik ekibe ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

 

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