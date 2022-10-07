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Kadıköy'de Tuncay Şanlı sonrası bir ilk Michy Batshuayi'den

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Tuncay Şanlı'dan yıllar sonra Kadıköy'de bir ilk yaşattı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 10:19
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Michy Batshuayi dün Kadıköy'de attığı gol sonrası Tuncay Şanlı döneminden sonra bir ilki gerçekleştirdi

Kadıköy'de Tuncay Şanlı sonrası bir ilk Michy Batshuayi'den
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Güney Kıbrıs ekiplerinden AEK Larnaca'yı konuk etti.

Sarı-lacivertli ekipte Michy Batshuayi, 26. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken Belçikalı golcü yıllar sonra bir ilk gerçekleştirdi.

Opta istatistiklerine göre Batshuayi, Tuncay Şanlı'dan bu yana Avrupa kupalarında Kadıköy'de üst üste iki gol atan ilk futbolcu oldu. Batshuayi, Dinamo Kiev maçında da gol atmayı başarmıştı.

Tuncay Şanlı, 2006-07 sezonunda UEFA Kupası gruplarında Palermo ve Eintracht Frankfurt'a karşı Kadıköy'de gol atmayı başarmıştı. Şanlı aynı sezon 3. tur maçında  Alkmaar'a karşı da gol bulmuş ve üst üste üç iç saha maçında gol kaydetmeyi başarmıştı.

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