Michy Batshuayi'den flaş Beşiktaş sözleri

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un Beşiktaş derbisinde sahaya sürmesi beklenen forvet oyuncuları arasında Michy Batshuayi ismi bir adım öne çıktı. Serdar Dursun'un Türk Milli Takımı'ndan moralsiz dönmesi, King'in henüz takımla çalışmalara katılmaması, tüm gözlerin Belçikalı'ya çevrilmesine yol açtı.

ULUSLAR LİGİ'NDE DİKKATLERİ ÇEKTİ

Uluslar Ligi'nde formasını giydiği Belçika'nın Galler'i 2-1 yendiği maçta başrol oynayan Batshuayi, bir gol bir de asist yapmıştı. Formu ile dikkat çeken başarılı futbolcunun, eski takımı Beşiktaş'la oynanacak maçta ilk 11'de görev alması bekleniyor.

ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA OLACAK

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'a karşı forma giymeye hazırlanan Michy Batshuayi, sadece Fenerbahçe'nin başarısına odaklandığını söyledi.

''GALİBİYETE YAKIN TARAF BİZİZ''

Vodafone Park'taki mücadeleye ilk 11'de çıkması beklenen Belçikalı futbolcu, "Bizi zor bir atmosfer bekliyor. Ancak ben ve arkadaşlarım bu tip durumlara alışkınız. Yüzde yüzümüzle sahada olacağız. Galibiyete yakın taraf biziz. Kalitemizle sonuca gideceğiz" diye konuştu.

''BEŞİKTAŞ TARAFTARI BENİ BİLİYOR''

Kendisine yönelik tepki olacağını düşünmediğini kaydeden Batshuayi, "Beşiktaş taraftarı nasıl mücadele ettiğimi iyi biliyor. Bana göre geçen sezonki performansım başarılıydı. Görev aldığım her maçta elimden gelenin en iyisini yaptım. Artık aklımda sadece Fenerbahçe var. Umarım gol veya goller atarım" dedi.