4 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Enner Valencia: Bu durum anlaşmaya bağlı

Enner Valencia: Bu durum anlaşmaya bağlı

Kayserispor ağlarına ilk golü bırakan Enner Valencia, maç sonu açıklamalarda bulundu. Geleceği hakkında konuştu.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 22:23
Takip Et

Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia'dan flaş açıklamalar

Enner Valencia: Bu durum anlaşmaya bağlı
+
Aa
-

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Enner Valencia, Yukatel Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK"
Kayserispor'un zor bir rakip olduğunu söyleyen Valencia "Üç puan için mutluyum. Zor bir rakibe karşı oynadık ama biz üzerimize düşeni yaptık." dedi.

"TARAFTARLARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUM"
Golleriyle ilgili konuşan Valencia "Umarım gollerim devam eder ve sık sık röportaj yaparız. Takım iyi gittiği sürece ben de mutluyum. Bu galibiyeti yanımızda olmayan taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"UMARIM KALIRIM"
Sözleşmesinin bitecek olmasının hatırlatılması üzerine Valencia "Fenerbahçe'de kalmak isterim, burada mutluyum. Bu durum anlaşmaya sağlamaya bağlı. Umarım kalırım." açıklamasını yaptı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
1
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
2
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
3
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
4
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
5
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
6
﻿Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
﻿Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
﻿Erdoğan üstlerini çizdi. Gece yarısı görevden alındılar
7
﻿Erdoğan üstlerini çizdi. Gece yarısı görevden alındılar
﻿Erdoğan üstlerini çizdi. Gece yarısı görevden alındılar
﻿Avrupa Şampiyonu Tuğba Danışmaz: Türk halkına armağan ediyorum
﻿Avrupa Şampiyonu Tuğba Danışmaz: Türk halkına armağan ediyorum
﻿Avrupa Şampiyonu Tuğba Danışmaz: Türk halkına armağan ediyorum
﻿Fin sporcu Wiilma Murto Avrupa Şampiyonu oldu
﻿Fin sporcu Wiilma Murto Avrupa Şampiyonu oldu
﻿Fin sporcu Wiilma Murto Avrupa Şampiyonu oldu
﻿Enner Valencia: Bu durum anlaşmaya bağlı
﻿Enner Valencia: Bu durum anlaşmaya bağlı
﻿Enner Valencia: Bu durum anlaşmaya bağlı
﻿Hüseyin Eroğlu: Nasıl güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik
﻿Hüseyin Eroğlu: Nasıl güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik
﻿Hüseyin Eroğlu: Nasıl güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.