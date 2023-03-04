﻿Enner Valencia: Bu durum anlaşmaya bağlı

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Enner Valencia, Yukatel Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK"

Kayserispor'un zor bir rakip olduğunu söyleyen Valencia "Üç puan için mutluyum. Zor bir rakibe karşı oynadık ama biz üzerimize düşeni yaptık." dedi.

"TARAFTARLARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUM"

Golleriyle ilgili konuşan Valencia "Umarım gollerim devam eder ve sık sık röportaj yaparız. Takım iyi gittiği sürece ben de mutluyum. Bu galibiyeti yanımızda olmayan taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"UMARIM KALIRIM"

Sözleşmesinin bitecek olmasının hatırlatılması üzerine Valencia "Fenerbahçe'de kalmak isterim, burada mutluyum. Bu durum anlaşmaya sağlamaya bağlı. Umarım kalırım." açıklamasını yaptı.