Jesus'tan 5 emir! 'Uymayanı affetmem'

Sarı lacivertli takımın hocasının bu sabah da kampta futbolcularıyla bir toplantı yaptığı ve uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Jesus'un, "Eksik kaldığımız maçlarda puan kaybediyoruz. Ne olursa olsun eksik kalmayacağız. Hakemlerle konuşmayın. Kararlarına itiraz etmeyin. Onlara kart gösterecek fırsatı vermeyin" dediği belirtildi.

Hatayspor maçından mutlak galibiyet beklediğini vurgulayan Portekizli hocanın "Sahada dediklerimi yerine getirin yeter.

Takım oyunu önemli. Yapmayanı affetmem. Baskılı oynayacağız. Rakipten çok koşacağız.

Yardımlaşacağız. Şampiyonlukta iddiamızı sürdürmek istiyorsak artık puan kaybetmemeliyiz" diye konuştuğu öğrenildi.

Jesus'un son anda bir aksilik olmaması halinde sahaya şu onbiri sürmeyi kararlaştırdığı bildirildi:

Altay, Osayi-Samuel, G. Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Rossi, İrfan Can, Lincoln, Valencia, Joshua King