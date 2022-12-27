Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'den kötü haber

Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt'un verdiği bilgilere göre, Turizm ve bilişim şirketleri sahibi Metin Şen, geçen cuma günü eşi Aslı Hanım, oğulları Berke ve Batu ile Bodrum'da yaşayan babası Ali Şen'i ziyarete gitti.

Cumartesi sabahı yürüyüşe çıkan Metin Şen, eve dönünce kendini kötü hissettiğini söyledi, ardından da bayıldı. Hemen hastaneye kaldırılan işadamının beynine pıhtı attığı anlaşıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Metin Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu bir kaç gün daha hastanede kalacağı öğrenildi.

Bülent Cankurt şu bilgileri paylaştı: "Metin Şen'i Allah korumuş. Doktorlar, pıhtı atmasının vücutta ve beyinde kalıcı hasarlar bırakabileceğini belirtip Metin Bey'in çok şanslı olduğunu, hemen hastaneye getirildiği için hasarsız atlattığını belirtmiş. Şen'in başta babası, eşi ve çocukları çok kaygılansa da doktordan aldıkları bu bilgi ile derin bir oh çekmişler."