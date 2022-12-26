Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun. Clyburn'ün 39 sayısı Anadolu Efes'e yetmedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftası bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes'in maça top kayıplarıyla başlamasını iyi değerlendiren Fenerbahçe Beko, farkı çift hanelere taşımasını bildi. Konuk ekip Dunston'ın etkili oyunuyla farkı eritse de ilk çeyrek sarı-lacivertlilerin 24-23 üstünlüğüyle noktalandı.

İkinci çeyrekte de hızlı hücumlarla etkili olan yapan Kanarya, soyunma odasına 50-40 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyotta farkı açan Fenerbahçe Beko, 3 dakika kala farkı 22 sayıya çıkardı. Çeyreğin kalan bölümünde de oyun üstünlüğünü elinde tutan Dimitris Itouidis'in öğrencileri final bölümüne 71-54 önde girdi.

Dördüncü periyota 11-0'lık seriyle başlayan lacivert-beyazlılar, farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başardı. Son topu kullanan Will Clyburn, bulduğu üçlükle maçı uzatmaya taşıdı.

Son saniyeleri büyük heyecana sahne olan uzatma diliminde rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 93-90 galip ayrıldı. Oynadığı son 5 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler böylece kötü gidişatı da sona erdirdi.

Mücadelede ev sahibi adına Dyshawn Pierre ise 25 Jonathan Motley ise 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te ise kariyer rekorunu kıran Will Clyburn 39 sayıyla en skorer isim oldu.