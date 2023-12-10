Fenerbahçe'nin kasasına milyonlarca lira girecek

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Columbus Crew'e transfer olan Uruguaylı yıldız Diego Rossi, MLS'te şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu zafer nedeniyle Fenerbahçe'nin de kasasına para girecek. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'nin kasasına milyonlarca lira girecek

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Uruguaylı yıldız Diego Rossi, transfer olduğu Columbus Crew ile MLS'te şampiyonluk maçına çıktı.

MLS'TE ŞAMPİYON COLUMBUS CREW
Rossi'nin formasını giydiği Columbus Crew, MLS'te şampiyonluk maçında Los Angeles FC ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2-1 mağlup etmeyi başaran Columbus Crew şampiyonluğunu ilan etti.

Diego Rossi ise mücadelede 90 dakika forma giydi. Mücadele sonrası Uruguaylı yıldız büyük sevinç yaşadı.

FENERBAHÇE'YE ŞAMPİYONLUK BONUSU
Sporx'te yer alan habere göre Fenerbahçe; Diego Rossi'nin şampiyonluk yaşaması nedeniyle 1 milyon dolar bonusu kasasına koyacak.

Diego Rossi sezon başında 5.6 milyon dolar bedelle Columbus Crew kulübüne transfer olmuştu. Bu bonus maddesi ile birlikte Fenerbahçe Rossi'den toplamda 6.6 milyon dolar kazanmış olacak.

Ayrıca Diego Rossi'nin bir sonraki satışından Fenerbahçe yüzde 15 pay sahibi olacak.

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