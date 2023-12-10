Erol Bulut kötü gidişata dur dedi. Buna en çok üzülen Acun Ilıcalı oldu

İngiltere Championship’in 20. Hafta mücadelesinde Cardiff City Milwall ile karşı karşıya geldi.
SAHADAN GALİP AYRILDILAR
Cardiff City Stadium’da oynanan mücadelede Erol Bulut’un öğrencileri sahadan 1-0 galip ayrıldı.
ESKİ SİVASSPORLU GOUTAS 3 PUANI GETİRDİ
Cardiff City'ye 3 puanı getiren golü 78. dakikada Sivasspor'dan transfer edilen Yunan stoper Dimitris Goutas kaydetti.
HULL CITY'İ GEÇTİLER
Ligdeki son 2 maçını kaybeden Erol Bulut’un öğrencileri bu galibiyet ile puanını 30’a çıkartırken aynı puandaki Hull City’i geçerek 7. sıraya yükseldi
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