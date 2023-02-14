Szalai'ye sürpriz talip. Dünya devi onun peşinde

İki sezon önce devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan ve gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettiren Atilla Szalai, son iki sezonda transfer dönemlerinin en çok konuşulan oyuncu haline geldi.

MACAR STOPERE SEVİLLA TALİP

İspanyol basını, Galatasaray'dan Victor Nelsson'u alamayan sportif direktör Monchi'nin gözünü Fenerbahçe'nin Macar stoperine çevirdiğini yazdı. Sevilla'nın 15 milyon euroluk bonservis bedelini ödeyebileceği dile getirildi.

KULÜPLER SZALAİ'Yİ İZLİYOR

Haberde, 25 yaşındaki Szalai'nin, Macaristan'da alt kategorileri geçtikten sonra, milli takımın liderlerinden biri haline geldiği ve üst düzey kulüplerce izlendiği de vurgulandı.

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