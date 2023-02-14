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Szalai'ye sürpriz talip. Dünya devi onun peşinde

Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai'ye yeni bir talip çıktı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 12:12
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Fenerbahçe'nin stoperi Szalai'ye dev talip

Szalai'ye sürpriz talip. Dünya devi onun peşinde
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İki sezon önce devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan ve gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettiren Atilla Szalai, son iki sezonda transfer dönemlerinin en çok konuşulan oyuncu haline geldi.
MACAR STOPERE SEVİLLA TALİP
İspanyol basını, Galatasaray'dan Victor Nelsson'u alamayan sportif direktör Monchi'nin gözünü Fenerbahçe'nin Macar stoperine çevirdiğini yazdı. Sevilla'nın 15 milyon euroluk bonservis bedelini ödeyebileceği dile getirildi.
KULÜPLER SZALAİ'Yİ İZLİYOR
Haberde, 25 yaşındaki Szalai'nin, Macaristan'da alt kategorileri geçtikten sonra, milli takımın liderlerinden biri haline geldiği ve üst düzey kulüplerce izlendiği de vurgulandı.

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