Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko hem gollerini hem Bonucci transferini anlattı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Selahattin Ekrekli
Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko hem gollerini hem Bonucci transferini anlattı
Konyaspor maçını 3 golle tamamlayan Edin Dzeko, performansının yanı sıra yeni transfer Bonucci'yi değerlendirdi.

Konyaspor maçının ilk yarısını hat-trick yaparak tamamlayan Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, gol krallığı yarışında zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırdı. Bu sezonki gol sayısını 18'e çıkaran Bosnalı futbolcu, en yakın takipçisi Galatasaraylı Mauro Icardi ile arasındaki farkı 4'e çıkardı.
Karşılaşmanın ardından soruları yanıtlayan Dzeko, "Bugün soğuk ve yağmur da vardı. İlk goller daima önemlidir. Bizim hedefimiz de buydu. Daha önce ilk yarıda hat-trick yaptım mı hatırlamıyorum, ama ikinci yarıda yaptığımı biliyorum" dedi.
Bonucci'nin transferinde aracı olduğu yönündeki soruya da yanıt veren Edin Dzeko, "Takımın defansif olarak da iyi olması gerekiyor. Her oyuncu yardımcı olmak için buraya gelecektir. Kulüp en iyisini yapmaya çalışıyor ve kaliteli oyuncularla görüşüyor. Daha çok maç var, birlikte hareket etmeliyiz. Önemli olan gelen oyuncuların buraya iyi adapte olması" yorumunu yaptı.

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