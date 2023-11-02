Fenerbahçe'ye PFDK'dan müjdeli haber. İsmail Kartal kararı açıklandı

PFDK, Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası verirken, İsmail Kartal ve Emre Kocadağ'a ise ceza verilmedi.

Fenerbahçe'ye PFDK'dan müjdeli haber. İsmail Kartal kararı açıklandı

Profesyonel Futbol Disipkin Kurulu (PFDK), Pendikspor maçı sonrası disiplin kuruluna sevk edilen İsmail Kartal için kararını verdi. Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ceza almadığı açıklandı.

İsmail Kartal, haftasonu oynanacak Trabzonspor derbisinde maçında takımın başında yer alacak.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

-FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu İSMAİL KARTAL hakkında, 29.10.2023 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir.

KOCADAĞ CEZA ALMADI
Öte yandan Beşiktaş'a saha olayları nedeniyle 112 bin TL, Galatasaray'a ise 192 bin TL para cezası verildi. Gaziantep FK maçı sonrası PFDK'ye sevk edilen Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'a da ceza verilmediği açıklandı.

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