Üç büyük kulübün başkanı PFDK'lık oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yaptıkları açıklamalar sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Üç büyük kulübün başkanı PFDK'lık oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıkladı. Buna göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edildi.

TFF'nin açıklamaları şu şekilde;

-1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 05.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ’nin 05.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü antrenörü BURAK YILMAZ’ın 05.11.2023 tarihinde oynanan BITEXEN ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu röportajda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN’ın 04.11.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu röportajda yer alan “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca, “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un 03.11.2023 tarihinde A Spor Kanalında yaptığı konuşmalarında ve 05.11.2023 tarihinde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda yapmış olduğu konuşmalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü Başkanı SÜLEYMAN HURMA’nın 05.11.2023 tarihinde A Spor Kanalında yaptığı konuşmalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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