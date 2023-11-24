Fenerbahçe kötü gidişi durduramıyor

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaştı.
Son ana kadar büyük çekişmeye sahne olan maçı ev sahibi Bologna 87-79'luk skorla kazandı.
Sarı-Lacivertli ekipte; başantrenör Dimitris Itoudis 3. çeyreğin başında üst üste iki teknik faul alıp atıldı.
Bu organizasyondaki son 4 maçından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, toplamda 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle mücadele ediyor.
Ev sahibi ekip ise 7 galibiyete ulaştı.
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