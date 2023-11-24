Fenerbahçe kötü gidişi durduramıyor

Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna'ya deplasmanda 87-79'luk skorla kaybetti, THY EuroLeague'deki üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe kötü gidişi durduramıyor

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaştı.

Son ana kadar büyük çekişmeye sahne olan maçı ev sahibi Bologna 87-79'luk skorla kazandı.

Sarı-Lacivertli ekipte; başantrenör Dimitris Itoudis 3. çeyreğin başında üst üste iki teknik faul alıp atıldı.

Bu organizasyondaki son 4 maçından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, toplamda 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle mücadele ediyor.

Ev sahibi ekip ise 7 galibiyete ulaştı.

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