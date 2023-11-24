Fenerbahçe’de giden geri gelmiyor

Buraya gelene kadar bir sürü oyuncusu sakatlanan Fenerbahçe’de iki haftalık milli araya rağmen hala bu oyuncular sakatlıktan dönmüş değil. Fenerbahçe geçtiğimiz sezonlardan beri bir sağlık ekibi problemi var. Galatasaray’da sakatlanan oyuncular bir an evvel sahalara dönmesine rağmen Fenerbahçe’de giden oyuncular geri dönmüyor.

Yaklaşan Karagümrük maçı

Fenerbahçe önümüzdeki Pazar günü evinde Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Maça iki gün kalmasına rağmen Demirspor maçına belki yetişir dediğimiz Fred ve Djiku hala takımla birlikte çalışmaya başlamadı. Karagümrük maçında da riske edilmeme durumları var. Tahminimce bu maça tekrar Zajc-Crespo orta sahasıyla çıkılacaktır. Savunma hattında ise Oosterwolde-Samet ikilisi olacağını tahmin ediyorum. Bu maç ne kadar Kadıköy’de oynansa da zorlu geçeceğini düşünüyorum ama yine de ne olursa olsun Fenerbahçe evinde bu maçı kazanacaktır.