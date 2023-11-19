Fenerbahçe'yi kimse durduramıyor. 11'de 11 yaptılar

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u da 105-81 yendi, ligdeki 11. galibiyetini aldı.

KAYNAK: AA
Fenerbahçe'yi kimse durduramıyor. 11'de 11 yaptılar

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u sahasında 105-81 mağlup etti.
Bu sonuçla Fenerbahçe Alagöz Holding, ligdeki 11. maçında 11. galibiyetine imza atarken, Antalya ekibi ise 6. yenilgisini aldı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Metehan Alaçam, Gündoğan Ali Balaban
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 12, Duygu Özen 2, Selin Rachel Gül 7, İdil Saçalır 2, Meesseman 20, Anderson 15, Milic 21, McBride 24, Merve Aydın 2
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 13, Bone 20, Arzu Asiye Özdemir 5, Özge Kavurmacıoğlu 16, Delic 3, Henderson 22, Helin Boybeyi 2, Günesh Denise Karaoğlan, Gonca Karataş, Niray Sena Aral
1. periyot: 33-11
Devre: 53-31
3. Periyot: 81-56

754bc317-b744-4071-acd8-a179f16a1ae5.jpg

İlgili Haberler
İsmail Yüksek'in oyundan çıkma sebebi ortaya çıktı Fenerbahçe taraftarını korkutacak haber
Fenerbahçe sakatlığı resmen duyurdu. Bir süre forma giyemeyecek
Real Madrid'den Fenerbahçe'ye Arda Güler cevabı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Hande Baladın şov yaptı. Eczacıbaşı Galatasaray'a set vermeden kazandı. Nefes kesen fotoğraflar Spor
Hande Baladın şov yaptı. Eczacıbaşı Galatasaray'a set vermeden kazandı. Nefes kesen fotoğraflar
Hande Baladın'a Galatasaray maçı sonrası yoğun ilgi. Fotoğraf çekilmek için sıraya girdiler Spor
Hande Baladın'a Galatasaray maçı sonrası yoğun ilgi. Fotoğraf çekilmek için sıraya girdiler
Ucuz araba satma yalanıyla parasını kapmadıkları insan kalmadı. 400 milyon liralık vurgun Gündem
Ucuz araba satma yalanıyla parasını kapmadıkları insan kalmadı. 400 milyon liralık vurgun
Oyuncu Ayça Varlıer Amerika'da tarihe geçti. Bir ilki başardı Magazin
Oyuncu Ayça Varlıer Amerika'da tarihe geçti. Bir ilki başardı
Topkapı Sarayı yok ediliyor. AYM'nin kararını çiğnediler Gündem
Topkapı Sarayı yok ediliyor. AYM'nin kararını çiğnediler
TEM'de zincirleme kaza. 3’ü çocuk 7 yaralı Gündem
TEM'de zincirleme kaza. 3’ü çocuk 7 yaralı