Fenerbahçe'yi kimse durduramıyor. 11'de 11 yaptılar

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u sahasında 105-81 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Alagöz Holding, ligdeki 11. maçında 11. galibiyetine imza atarken, Antalya ekibi ise 6. yenilgisini aldı.



Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Metehan Alaçam, Gündoğan Ali Balaban

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 12, Duygu Özen 2, Selin Rachel Gül 7, İdil Saçalır 2, Meesseman 20, Anderson 15, Milic 21, McBride 24, Merve Aydın 2

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 13, Bone 20, Arzu Asiye Özdemir 5, Özge Kavurmacıoğlu 16, Delic 3, Henderson 22, Helin Boybeyi 2, Günesh Denise Karaoğlan, Gonca Karataş, Niray Sena Aral

1. periyot: 33-11

Devre: 53-31

3. Periyot: 81-56