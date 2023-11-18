Real Madrid'den Fenerbahçe'ye Arda Güler cevabı

Defensa Central'in haberine göre, Fenerbahçe sezon başında rekor bedelle Real Madrid’e gönderdiği Arda Güler’i kiralamak için İspanyol devinin kapısını çaldı.

Gelen bu teklifin reddedildiğinin belirtildiği haberde Real Madrid yönetim kurulunun Arda Güler'i yeni sportif projelerinin kilit noktalarından biri olarak gördüklerinden dolayı ayrılmasına izin vermedikleri ifade edildi.

Eflatun-beyazlıların yönetim kurulu, "Arda Güler artık dokunulmaz bir statü kazanmış durumda. Kısa sürede iyileşecek ve onu aramızda görmek istiyoruz, ayrılmasını düşünmüyoruz." diye konuştu

ABD'de düzenlenen sezon öncesi kampından yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat olan Arda sakatlıkları sürekli nüksettiğinden dolayı Real Madrid formasıyla henüz resmi maça çıkamadı.