Fenomen çift Tayyar ve Özlem Öz çiftinin mal varlıklarına el konuldu

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla adlarından söz ettiren Tayyar-Özlem Öz'ün tüm mal varlıklarına el konuldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenomen çift Tayyar ve Özlem Öz çiftinin mal varlıklarına el konuldu

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi olan Tayyar Taylan Öz ile eşi Özlem Öz'ün hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.

24 Kasım tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

ÖZ ÇİFTİ HAKKINDA BİRÇOK SUÇLAMA

Öz çifti hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Vergi usul kanununa muhalefet' ve 'Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÖZLEM ÖZ'ÜN ANNESİ HAKKINDA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KARARI

Ayrıca Öz çifti ve Özlem Öz'ün annesi hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmişti.

Son olarak, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz'ün taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.

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