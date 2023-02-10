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CZN Burak'tan Taha Duymaz ve ailesi için çağrı. "Lütfen herkesten yardım istiyorum"

Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Üç gündür ulaşılamayan Taha Duymaz ve ailesi için CZN Burak yardım çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 13:46
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CZN Burak Taha Duymaz ve ailesi için yardım çağrısında bulundu

CZN Burak'tan Taha Duymaz ve ailesi için çağrı. ''Lütfen herkesten yardım istiyorum''
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da ailesiyle göçük altında kaldı.

ÜÇ KARDEŞİ ENKAZ ALTINDA

Semiha Duymaz, Instagram hesabından yaptığı art arda yaptığı paylaşımlar ile kardeşi ve ailesi için yardım istedi:
"Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun."

"EVİ BULDUK"

Taha'nın depreme yakalandığı evin önünde yayın yapan fenomen Dilan Polat ise "Evi bulduk geldik, Taha'nın abisi üç gündür burada. Yardım destek istiyoruz, abisi ses duydu. Taha'nın olduğu ev en alt kattaydı" açıklamasını yaptı.

Aynı şekilde ünlü işletmeci CZN Burak da sosyal medyada yayınladığı video ile bilgi verdi: Bu binada Taha Duymaz'ın kendisi, kardeşi Melek, kardeşi Umut, halası ve eniştesi var. Burası sekiz katlı bir bina. Taha'nın kardeşleri de burada.

"TEK İSTEDİĞİM BİR MUCİZE"

Taha Duymaz ve ailesinin de içinde bulunduğu sekiz katlı binaya AFAD ekibi ulaştı ve enkaz altında kalanlar için arama çalışmaları vinç desteğiyle sürüyor. Üç gündür ulaşılamayan Taha Duymaz ile son gelişmeyi ablası Semiha Duymaz şu sözlerle duyurdu:

"Şu an enkaz kazılıyor, bekliyoruz. Zemin katta kalıyorlardı. İyi haber. Tek tek cevap veremiyorum. Allah razı olsun herkesten. Dualarınızı eksik etmeyin. Tek istediğim bir mucize. Sağ salim çıkacaklar inşallah."


 

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