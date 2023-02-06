6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Fenomen Taha Duymaz ailesi ile birlikte enkaz altında kaldı

Fenomen Taha Duymaz ailesi ile birlikte enkaz altında kaldı

Yokluk içerisinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz son dönemde değişimiyle gündeme geliyordu. Hatay'da zorluk içinde büyüyen fenomen Taha Duymaz ve ailesinin depremde enkaz altında kaldığı iddia ediliyor.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 15:57
Takip Et

Yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz ailesi ile enkaz altında kaldı.

Fenomen Taha Duymaz ailesi ile birlikte enkaz altında kaldı
+
Aa
-

Türkiye son yılların en büyük deprem felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli deprem Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya olmak üzere 10 şehirde etkili oldu.

Yardım çalışmaları sürerken enkaz altından da haberler geliyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı yemek videoları ile adını duyurarak geniş bir kitleye ulaşan Taha Duymaz'dan da kötü haber geldi.

İddialara göre zorluk içinde yaşayan ve yemek paylaşımlarıyla ün kazanan Duymaz ve ailesi Hatay'da enkaz altında kaldı.

Taha Duymaz'ın yakınlarının sosyal medyada yardım istemesi dikkat çekerken fenomenin de henüz paylaşım yapmaması herkesi korkuttu.

MasterChef Tunahan Ak da geçtiğimiz gün birlikte poz verdiği fenomenle ilgili yardım paylaşımı yaptı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
1
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
2
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
3
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
4
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
5
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
6
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
7
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
﻿Azerbaycan'dan gelen deprem yardım ekibi Adana'da
﻿Azerbaycan'dan gelen deprem yardım ekibi Adana'da
﻿Azerbaycan'dan gelen deprem yardım ekibi Adana'da
﻿Elazığ'da bina böyle çöktü. 2 polis enkaz altında 
﻿Elazığ'da bina böyle çöktü. 2 polis enkaz altında 
﻿Elazığ'da bina böyle çöktü. 2 polis enkaz altında 
﻿Depremden dolayı kapanan yollar açıklandı
﻿Depremden dolayı kapanan yollar açıklandı
﻿Depremden dolayı kapanan yollar açıklandı
﻿Biden'dan ekibine Türkiye talimatı
﻿Biden'dan ekibine Türkiye talimatı
﻿Biden'dan ekibine Türkiye talimatı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.