Fenomen Taha Duymaz ailesi ile birlikte enkaz altında kaldı

Türkiye son yılların en büyük deprem felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli deprem Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya olmak üzere 10 şehirde etkili oldu.

Yardım çalışmaları sürerken enkaz altından da haberler geliyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı yemek videoları ile adını duyurarak geniş bir kitleye ulaşan Taha Duymaz'dan da kötü haber geldi.

İddialara göre zorluk içinde yaşayan ve yemek paylaşımlarıyla ün kazanan Duymaz ve ailesi Hatay'da enkaz altında kaldı.

Taha Duymaz'ın yakınlarının sosyal medyada yardım istemesi dikkat çekerken fenomenin de henüz paylaşım yapmaması herkesi korkuttu.

MasterChef Tunahan Ak da geçtiğimiz gün birlikte poz verdiği fenomenle ilgili yardım paylaşımı yaptı.