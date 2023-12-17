Dilan Polat’ın şampiyonlar ligi fotoğrafında yer alan fenomenlerin mallarının nasıl satılacağı belli oldu

Sabah’ın haberine göre, kara para aklama operasyonlarıyla el konulan "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirilen fotoğrafta yer alan Dilan Polat ve birçok fenomene ait güzellik salonu, eğlence mekanı gibi yerlerin hızla satılması için çalışma başlatıldı.

Bu mekanların hemen satışının önünü açmaya yönelik formüller üzerinde çalışmalar devam ederken Öncelikle mevcut yasa ve uygulamalar çerçevesinde hemen satışın sağlanıp sağlanamayacağına bakılıp, TMSF ya da diğer kurumların alacakları karar ile bu mümkün olabilecekse 'hızlı satış' sağlanacak.

Mevzuat gereği hızlı satış imkanı yok ise, mal varlıklarının satışı için yasal düzenleme yoluna gidilecek.

MAL VARLIKLARINA NE OLACAK?

Dilan- Engin Polat çifti başta olmak üzere Esra Ceyda Kardeşler gibi sosyal medya fenomenleri kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmış ve mal varlıklarına el konulmuştu. Bu mal varlıklarına el konulduktan sonra sık sık yaşanan tartışma bu mallara ne olacağıydı.

12 FENOMENİN MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Dilan Polat’ın 2019 yılında paylaştığı ve “Şampiyonlar ligi” olarak adlandırılan fotoğrafta yer alan 12 fenomenin tüm mal varlıklarına el konulmuştu.