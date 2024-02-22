Ferdi Kadıoğlu gidiyor. Dünya yıldızı geliyor

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Ferdi Kadıoğlu gidiyor. Dünya yıldızı geliyor
Juventus'la sezon sonu sözleşmesi bitecek Brezilyalı sol bek Alex Sandro takımdan ayrılmayı düşünüyor. Suudi basınındaki habere göre Sambacı için Fenerbahçe devrede.

Fenerbahçe için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Şimdi de Suudi basını, sarı lacivertliler için bir iddia ortaya attı ve Alex Sandro için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı lacivertliler, önümüzdeki sezon ayrılığı beklenen Ferdi Kadıoğlu'nun sol bekte oluşturacağı boşluğu doldurmak için şimdiden kolları sıvadı.

JUVE'DE ARKA PLANA DÜŞECEK...
Suudi basını, sarı lacivertliler için bir iddia ortaya attı ve Brezilyalı sol bek Alex Sandro için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Çıkan haberlere göre Kanarya, haziran ayında Juventus ile kontratı sona erecek olan Alex Sandro için hazırlıklara başladı. 33'lük Sambacı, yeni sezonda Juve'de arka plana düşeceği için ayrılma niyetinde.

Bonservisinin elinde olması ise Fenerbahçe'nin iştahını kabarttı.

JUVENTUS'TA 9. SENESİ...
2011'de Uruguay ekibi Maldonado'dan 9.6 milyon euroya Porto'ya giden Sandro, yaklaşık 13 yıldır Avrupa'da üst düzey top oynuyor.

2015'te 28 milyon euroya Porto'dan Juventus'a transfer oldu. İtalyan ekibinde 9'uncu senesi.

2020'nin başında piyasa değeri 50 milyon euroyu gördü... Bu sezon 12 lig maçında şans buldu ama skor üretemedi.

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