Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'a torun müjdesi. Tuğçe Tayfur hamile olduğunu duyurdu

Üç ay önce Muhammet Aydın'la nikah masasına oturan Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur, bebek beklediğini açıkladı.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'a torun müjdesi. Tuğçe Tayfur hamile olduğunu duyurdu

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa ile sorunları konuşulurken sürpriz bir şekilde Muhammet Aydın'la nikah masasına oturmuştu.

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14 Ağustos'ta dünyaevine giren Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın'dan müjdeli haber geldi. Ünlü çift, sosyal medyadan yaptıkları bir paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu.

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Elinde ultrason fotoğrafı tuttuğu bir kareyi 1.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınlayan Tayfur'a; takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

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