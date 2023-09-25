Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'a şantaj yapıldı. Sahte videolarını yayınlamakla tehdit ettiler

Editör: Osmancan EROK

Ferdi Tayfur'un kızı, ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur'a montaj video ile şantaja uğradı.

Yeni evlendiği eşi Muhammed Aydın ve kendi telefonuna mesaj atıldığını ve tehdit edildiğini söyleyen Tayfur konuyu polise bildirdiğini açıkladı.

"100 BİN DOLAR VERMEZSEN VİDEOLARIN YAYINLANIR"

Tuğçe Tayfur "100 bin dolar vermezsem fake videolarımı yayınlayacaklarmış. Sizlerde itibar etmeyin şikayet edin. Utanmaz reziller ya, tüh sizin kalıbınıza" dedi.

Eşinin telefonuna gelen mesajı da paylaşan ünlü şarkıcı" Dün gece eşime kullan at telefonundan bu mesajlar geldi. Şikayet ettik. Fake videolar yapıp yaymak nedir. Ahlaksızlık bu. İtibarsızlaştırmaya çalıştığınız kişi önce baba. Kendinize gelin artık utanın biraz " diye konuştu.