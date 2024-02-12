Fernando Santos neden çözüm bulamıyor? Gürel Yurttaş yazdı

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Fernando Santos neden çözüm bulamıyor? Gürel Yurttaş yazdı
Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş'ı, Gürel Yurttaş değerlendirdi.

Beşiktaş garip kulüp. Ne zaman ne yapılacağı hiç belli olmuyor. Özellikle de bu sezon.
Futbol takımı sahada, yönetim de transferde herkesi şaşırtıyor.
Transferin son gününde iki oyuncu getirildi, kimsenin ruhu duymadı. Hem de kulüp transfer rekorları kırarak. 10 milyon Euro Muçi için ödendi. Al-Musrati için de şimdi 1 milyon Euro, sezon sonunda da 11 milyon Euro verilecek.
Muçi; Kayserispor karşısında maça ilk 11'de başladı. Önceki takımında yıldızlaştığı pozisyon forvet arkasıydı. İlginçtir Fernando Santos onu sağ kanatta görevlendirdi. İlk yarıda iki kez parladı. İkinci yarıdaki futboluyla da göz doldurdu. Kısa süreli resital onunla ilgili umutlanmamıza yetti.
Ancak yeni transferlerden Worrall'ın ilk yarıdaki hali içler acısıydı.
4 top kaybı yaptı, biri büyük tehlikeye dönüştü. 4 kez uzun pas denedi, hepsi başarısız oldu.
Beşiktaş defansını toparlaması için kiralanan İngiliz stoper açıkçası hiç güven vermedi. Onun açıklarını kapatmak emektar Necip'e düştü. Worall'ın koyduğu performans, "İyi ki kiralık" dedirtti.
Fernando Santos; üç santforla maça başladı. Cenk Tosun, Muleka ve Semih aynı anda sahadaydı. Kağıt üzerinde hücumda çok etkili olması beklenen Beşiktaş hiçbir varlık gösteremedi. İlk yarıdaki gol beklentisi 0.11'de kaldı.
Santos yönetimindeki Siyah-Beyazlı takım ilk yarıları boşa geçiriyor. Geldiği günden bu yana hemen hemen her maçta aynı sorun yaşandı. Buna bir türlü çözüm bulamıyor Portekizli çalıştırıcı.
İkinci yarıya Kayserispor hızlı başladı. Cardozo 52. dakikada Beşiktaş kalesini yokladı, top direkten döndü. 1 dakika sonra inanılmaz bir pozisyon daha kaçırdı Kayseriyor.
Bu tehlikeler de uykudan uyandıramadı Beşiktaş'ı.
66'da ilk müdahalesini yaptı Santos. Cenk Tosun çıktı, Al-Musrati girdi. Herhangi bir değişiklik olmadı Beşiktaş'ta. Bitime 10 dakika kala Santos'un aklına Rebic geldi! Emrecan Ter­zi ile birlikte. Muleka ve Zaynutdinov kenara geldi.
Kayserspor son bölümde inanılmaz pozisyonlar kaçırdı. Altıpas içinde yaşanan karambolde topun kaleye girmemesi Beşiktaş adına büyük şanstı.
Dedik ya futbol takımı da şaşırtıyor diye. Trabzon ve Antalyaspor karşısında kazanan Beşiktaş, Kayseri'de kayıplardaydı. Net fırsat üretemeden 90 dakikayı tamamladılar. Bu beraberlikle üçüncülük de gitti.

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