Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Basketbol severler, 16-18 Şubat'ta Konya’da gerçekleşecek olan ING Türkiye Kupası final four için gün sayıyor.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılan kura çekimiyle eşleşmeler de belli oldu.

Kupanın kura çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Başkanvekili Ömer Onan’ın yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri ve kupada mücadele edecek sekiz takımın temsilcileri katıldı.

Temsilciler, kupanın prestijini ve heyecanını yansıtan ifadelerle organizasyonun önemini vurguladılar.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk yarısını ilk sekiz sırada tamamlayan takımlar, kupada boy gösterecek.

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Ekmas ve Bahçeşehir Koleji, bu yılın çeyrek final mücadelesinde yer alacaklar.

Özellikle Aliağa Petkimspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor’un ilk kez katılacak olmaları, organizasyona taze bir heyecan katıyor.

Çeyrek final müsabakaları, 13-14 Şubat’ta tek maç eleme usulüyle oynanacak ve galip gelen takımlar, Dörtlü Final için Konya’ya yolculuk edecek.

Kupanın çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Anadolu Efes - Manisa Büyükşehir Belediyespor

Aliağa Petkimspor - Fenerbahçe Beko

Beşiktaş Emlakjet - Bahçeşehir Koleji

Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas