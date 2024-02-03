Ferrari ile anlaşan Lewis Hamilton sessizliğini bozdu. Bu sözler çok konuşulur

Kaynak: Haber Merkezi
Ferrari ile anlaşan Lewis Hamilton sessizliğini bozdu. Bu sözler çok konuşulur
Sürpriz bir kararla 2025 yılında Ferrari'nin koltuğuna oturacak olan Lewis Hamilton'dan çarpıcı açıklamalar.

Yıllarca Mercedes'in başarısı için mücadele eden dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton, sürpriz bir kararla Mercedes'in en büyük rakibi Ferrari ile anlaşmıştı. 2025 yılından itibaren Ferrari kullanacak olan İngiliz pilot, eski takımına veda etti, yeni hayallerini anlattı.
7 defa Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton kariyerinde yeni bir maceraya atılmak istediğini söyleyerek şunları dile getirdi:
Mercedes ile hayal ettiğim her şeyi gerçekleştirdim. Artık başka bir çocukluk hayalimi yaşama fırsatı bulduğum için kendimi şanslı görüyorum. Ferrari kırmızı içinde araç kullanmak.
Kariyerimin en zor kararını aldım. Mercedes 13 yaşından beri hayatımın önemli bir bölümü oldu. 26 yıl boyunca bana destek olan tüm Mercedes-Benz yöneticilerine ve Almanya’daki ve dünyadaki şirket çalışanlarına büyük saygımı sunuyorum. Ama artık değişim zamanı geldi ve yeni bir zorluğa girmek istiyorum.
Şimdilik 2025’i düşünmüyorum. Odaklandığım şey önümüzdeki sezon ve Mercedes ile birlikte yarışmaya devam etmek. Her zamankinden daha hevesliyim, her zamankinden daha formdayım ve daha konsantreyim ve Mercedes’in bir kez daha şampiyon olmasına katkıda bulunmak istiyorum. Bu yolculukta bana eşlik eden herkese teşekkürler, hayallerimi takip ederken hepiniz bana güç verdiniz ve umarım sizi gururlandırmaya devam ederim. Her zamanki gibi sevgilerimi ve pozitif enerjimi yolluyorum.

İlgili Haberler
İsmail Kartal'dan flaş Ali Koç açıklaması. Herkesi şaşırttı
Sumudica: Ceza yememek için ne yapmalıyım bilmiyorum
Sumudica: Ceza yememek için ne yapmalıyım bilmiyorum
Son Haberler
Görevden alınan Gaye Erkal'ın Erdoğan'ı kızdırdığı olay ortaya çıktı Gündem
Görevden alınan Gaye Erkal'ın Erdoğan'ı kızdırdığı olay ortaya çıktı
Şili’deki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısını 19’a yükseldi Dünya
Şili’deki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısını 19’a yükseldi
Ağrı’da iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı Gündem
Ağrı’da iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı
Aranan 59 şahıs Manisa'da yakalandı Gündem
Aranan 59 şahıs Manisa'da yakalandı
Erdoğan'dan 6 isme çizik. Merakla bekleniyordu Gündem
Erdoğan'dan 6 isme çizik. Merakla bekleniyordu
Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı Gündem
Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı
İsmail Kartal'dan flaş Ali Koç açıklaması. Herkesi şaşırttı Spor
İsmail Kartal'dan flaş Ali Koç açıklaması. Herkesi şaşırttı