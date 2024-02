Ferrari ile anlaşan Lewis Hamilton sessizliğini bozdu. Bu sözler çok konuşulur

Yıllarca Mercedes'in başarısı için mücadele eden dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton, sürpriz bir kararla Mercedes'in en büyük rakibi Ferrari ile anlaşmıştı. 2025 yılından itibaren Ferrari kullanacak olan İngiliz pilot, eski takımına veda etti, yeni hayallerini anlattı.

7 defa Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton kariyerinde yeni bir maceraya atılmak istediğini söyleyerek şunları dile getirdi:

“Mercedes ile hayal ettiğim her şeyi gerçekleştirdim. Artık başka bir çocukluk hayalimi yaşama fırsatı bulduğum için kendimi şanslı görüyorum. Ferrari kırmızı içinde araç kullanmak.

Kariyerimin en zor kararını aldım. Mercedes 13 yaşından beri hayatımın önemli bir bölümü oldu. 26 yıl boyunca bana destek olan tüm Mercedes-Benz yöneticilerine ve Almanya’daki ve dünyadaki şirket çalışanlarına büyük saygımı sunuyorum. Ama artık değişim zamanı geldi ve yeni bir zorluğa girmek istiyorum.

Şimdilik 2025’i düşünmüyorum. Odaklandığım şey önümüzdeki sezon ve Mercedes ile birlikte yarışmaya devam etmek. Her zamankinden daha hevesliyim, her zamankinden daha formdayım ve daha konsantreyim ve Mercedes’in bir kez daha şampiyon olmasına katkıda bulunmak istiyorum. Bu yolculukta bana eşlik eden herkese teşekkürler, hayallerimi takip ederken hepiniz bana güç verdiniz ve umarım sizi gururlandırmaya devam ederim. Her zamanki gibi sevgilerimi ve pozitif enerjimi yolluyorum.”