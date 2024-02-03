İsmail Kartal'dan flaş Ali Koç açıklaması. Herkesi şaşırttı

Fenerbahçe, Antalya deplasmanında 2-0 kazanıp liderliğini sürdürdü. Karşılaşma sonunda 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Baskılı başladık. Gole kadar 2-3 pozisyonumuz vardı. İlk yarı tamamlandığında soyunma odasında 2 ve 3'ü atabilmek için planlarımızı yaptık. Sergen hoca değişikliklerle oyunu dengeledi, ama biz kompakt kalarak golü bulduk ve maçı kazandık. Antalyaspor gibi zor bir deplasmandan 3 puan aldığımız için çok mutluyum" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; yüksek divan kurulu toplantısında yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. İsmail Kartal'ın, Ali Koç'un kararıyla ilgili yorumu herkesi şaşırttı: "Başkanımızın böyle bir açıklaması olmuş, ama ben sezon sonu bazı şeylerin gözden geçirilerek değişebileceğini düşünüyorum."