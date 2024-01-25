Ferrari'de flaş Leclerc gelişmesi. Video ile duyuruldu

“Rüya devam ediyor” adlı videoda Charles Leclerc’in, İtalyan deviyle sergilediği etkileyici performansın görüntüleri yer aldı.

Henüz sözleşmenin ayrıntıları açıklanmadı, ancak padoktaki dedikodulara göre sözleşmenin 2028 yılına kadar geçerli olduğu söyleniyor.

Leclerc şunları söyledi:

“Ferrari ile birkaç sezon daha yarışacağımı duymak beni çok mutlu ediyor. Bu takımla yarışmak üç yaşından beri hayalimdi. 2016’da Ferrari Sürücü Akademisi’ne girdiğimden beri bu takım benim için bir aile gibi oldu ve son beş yılda birlikte çok başarı elde ettik. Ama daha iyilerinin geleceğine inanıyorum ve yeni sezonu başlatmak, daha çok gelişmek ve her yarışta iddialı olmak için heyecanlıyım. Hayalim Ferrari ile Dünya Şampiyonu olmak.”